Ippica, la Rai risponde sul palinsesto: sempre considerato importante il settore dell’Equitazione

La Rai risponde a Alberto Barachini, Presidente della Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a seguito della lettera che Michele Anzaldi, segretario della Commissione di vigilanza, aveva inviato alla televisione di stato sull'assenza del settore ippico nei palinsesti:

"Gentile Presidente,

con riferimento a quanto segnalato da alcune associazioni e personalità del settore ippico a tutti i componenti della Commissione di Vigilanza Rai lo scorso 10 febbraio 2022 (come di seguito riportato in calce), in particolare riguardo alla scarsa attenzione nei palinsesti Rai nei confronti del settore ippico ed equestre e chiedendo di sottoporre la questione alle strutture competenti dell'Azienda al fine di effettuare le opportune valutazioni, riscontriamo quanto segue.

La Rai storicamente si impegna a rappresentare e diffondere al pubblico ogni disciplina sportiva; fra queste ha sempre considerato importante il settore dell’Equitazione, contribuendo alla sua diffusione.

Si voglia tener conto, ad esempio, degli Eventi trasmessi nei palinsesti Rai dal 2019 ad oggi, sia per l’ippica sia per gli sport equestri - considerata la situazione pandemica che non ha certo agevolato le manifestazioni - fra i quali si annoverano i più prestigiosi in ambito nazionale ed internazionale. Alcuni di questi sono anche sempre disponibili on demand sulla piattaforma Rai Play (diritti permettendo), come facilmente verificabile.

Per citarne i più noti, nelle diverse specialità: Gran Premio Lotteria Agnano; Piazza di Siena (diffuso su rete generalista); Gran Premio di Merano; Campionato Europeo del Trotto; Derby Italiano del Galoppo, al Derby Italiano del Trotto; Prix d’Amerique; Campionato Europeo di Salto, oltre ai prestigiosi The Royal Ascot e L'Arc de Triomphe.

La Rai, ed in particolare la Direzione Rai Sport, ha sempre dimostrato adeguata attenzione al mondo dell’Equitazione, così come fa e continuerà a fare sulla quasi totalità delle numerose discipline diffuse nel Paese.

Infine, a mero titolo informativo, è in programma nei prossimi giorni un incontro tra il Direttore di Rai Sport e il Presidente della FISE".

Così la risposta di Luca Mazzà, Direttore Direzione Relazioni Istituzionali e Responsabile del Canale Istituzionale nell’ambito della Testata Rai Parlamento