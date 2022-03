Ismea, agriturismo e multifunzionalità. Frascarelli: Toscana, Trentino Alto Adige e Lombardia sul podio. Settore che vale 1/5 dell’agricoltura italiana

“La Toscana è la prima regione per quanto riguarda il numero di agriturismi, motivo per cui abbiamo scelto Firenze per questo evento. Regione che in questo settore è la prima in Italia. Bene anche la Lombardia, terza in italia per agriturismo. Al secondo posto troviamo invece il Trentino Alto Adige.

Nel 2020 nonostante la pandemia il 25,6% del fatturato dell’agricoltura è relativo alle attività connesse, divise in attività secondarie e di supporto. Questo dimostra quanto per la nostra agricoltura questa aspetto dell’agriturismo e della multifunzionalità sia importante, ma se ne parla troppo poco. Parliamo infatti di un quinto del valore della produzione dell’agricoltura italiana.”

Così il Presidente ISMEA Angelo Frascarelli nel corso del convegno organizzato da Ismea su agriturismo e multifunzionalità, scenari e prospettive future del settore

“È certo drammatico vedere questo calo causato dalla pandemia da 1,5 mld euro a 800 mln del fatturato degli agriturismi, ma tra i dati positivi ricordo che il 97% dei comuni in Umbria e Toscana ha un agriturismo e che il 31% di agriturismi sono in aree montane. Interessante è notare poi come sia aumentato il periodo di permanenza, la pandemia ci ha costretto a stare un po’ più fermi e ad allungare i soggiorni.

Nonostante il settore agricolo stia andando bene e abbia investito molto si continuerà ancora ad investire, 277 mln euro su attività non agricole, 385 mln su agroenergie e 223 per start up in attività non agricole. La diversificazione e la multifunzionalità crescerà dunque ancora di più in Italia grazie a questi incentivi. Siamo inoltre tra i primi in Ue sul piano strategico pac e questa è un’ottima notizia.”