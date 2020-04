ISMEA, BORRIELLO: CAMBIALE AGRARIA BYPASSA SISTEMA BANCARIO. INTERVENTI ANCHE PER AGRITURISMI

“Questo è un primo momento di discussione che Ismea organizza e che proseguirà nelle prossime settimane. Oggi parliamo di cosa l’Europa può fare nell’immediato per sostenere l’agricoltura e come organizzare la pac per il futuro” dichiara Raffaele Borriello, direttore generale Ismea, presentando la conferenza web.

“C’è tanta confusione in questo momento e stiamo cercando di fare cose concrete e non solo di pensarle, in modo da far arrivare con rapidità e direttamente alle imprese le risorse. Per questo come Ismea abbiamo rilanciato la cambiale agraria, cioè la possibilità che le imprese agricole possano avere dei mutui direttamente da Ismea bypassando il sistema bancario” prosegue.

“Sui media è apparsa la notizia che Ismea non interviene per gli agriturismi ed è una bugia, perché gli agriturismi sono imprenditori agricoli. Per lavorare bene c’è dunque bisogno di un’informazione corretta e di trasparenza.

Dal nostro rapporto sui mercati agroalimentari durante il covid emergono poi temi interessanti, come quello sul tema dei consumi e degli approvvigionamenti. Notiamo crisi settoriali che si accentueranno a causa della crisi” conclude Borriello.

