Ismea, Centinaio (Mipaaf): Buon lavoro a Frascarelli. Settore primario leva crescita paese

"Auguro buon lavoro al nuovo presidente di Ismea Angelo Frascarelli, sulla cui nomina ha dato oggi parere favorevole all'unanimità la commissione Agricoltura del Senato dopo il via libera già ottenuto alla Camera. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è un riferimento per le aziende del settore e avrà un ruolo ancora più decisivo ora che il paese si trova ad affrontare le sfide del post pandemia. Ricambio generazionale, sburocratizzazione, sostegno ai produttori, Banca delle terre agricole, attenzione all'imprenditoria femminile. Su questi e numerosi altri temi sono sicuro che il professor Frascarelli darà un importante contributo per difendere e valorizzare l'agricoltura e l'agroalimentare Made in Italy che rappresentano un settore chiave della nostra economia e che possono essere nell'immediato futuro una straordinaria leva di crescita per l'intero paese". Così in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio

