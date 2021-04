Istat, Ancora più marcato il ricorso all’automobile come mezzo per viaggiare

Nell’anno segnato dalla pandemia e dagli spostamenti di breve-medio raggio, l’automobile continua a essere il mezzo di trasporto più utilizzato per viaggiare (73,9%) e la sua incidenza cresce a discapito dei mezzi di trasporto collettivi come aereo, treno e pullman. Rispetto al 2019, i viaggi in aereo crollano del 74,9% (-81,9% per i viaggi di lavoro), quelli in treno del 59,6% (-65,7% per le vacanze brevi). Il pullman è utilizzato solo nel 2% dei viaggi (5,6% nel 2019).

Ciò è il risultato sia della cancellazione/rimodulazione dell’offerta dei trasporti durante l’anno, in base all’andamento della pandemia, sia della scelta volontaria dei residenti di viaggiare in maggiore sicurezza. Anche in estate, pur in presenza di minori restrizioni, l’81% degli spostamenti per vacanza è caratterizzato dall’uso dell’automobile (65,4% nell’estate 2019).