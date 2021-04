Italgrob: settore della distribuzione Horeca è sul punto di esplodere

“Parlare di coprifuoco in piena estate è un atto di puro autolesionismo - dichiara Dino Di Marino Direttore della Federazione - Prendiamo dolorosamente atto che cambiano i Governi, ma non cambia il pressapochismo e l’improvvisazione di chi ne fa parte. Un Decreto che uccide definitivamente un settore costretto a ripartire, e se mai davvero ripartirà avrà in cassa zero liquidità. Le esposizioni debitorie dei locali Horeca verso i loro fornitori, ovvero i distributori del food&beverage del canale Horeca sono altissime. Basti pensare che la sola categoria dei distributori vanta crediti per oltre 3 miliardi di euro. Fino ad oggi abbiamo cercato di dialogare con le istituzioni, proprio per far comprendere il ruolo centrale della distribuzione Horeca all’interno della filiera, ma si sta raggiungendo il limite di esasperazione, che potrebbe portare a inaspettate conseguenze”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK