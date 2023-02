Italia Next Dop, Mazzetti (Qualivita): ricerca scientifica fondamentale per tutelare prodotti e andare sui mercati. VIDEOINTERVISTA

“Questo è il primo simposio organizzato in Italia per la ricerca scientifica applicata alla dop economy ed è stato un esperimento che si è rivelato davvero importante. La Fondazione ha verificato che ci sono più di 18mila ricerche che si riferiscono a prodotti dop e igp commissionate da istituti di ricerca, consorzi, imprese ed enti che non sono a rete. Per noi diventa invece molto importante mettere tutte queste esperienze in rete e far sì che queste conoscenze siano diffuse, così da utilizzare questi studi e migliorare anche la qualità dei prodotti. La ricerca è alla base del miglioramento qualitativo, ma anche normativo, giuridico ed economico. La ricerca è la base sia per sviluppare le vendite dei nostri prodotti che per tutelarli dagli attacchi di altri paesi che cercano di sottrarre quote di mercato alle nostre produzioni.”

Così Cesare Mazzetti, Presidente Fondazione Qualivita, nel corso di Italia Next DOP, il 1° Simposio Scientifico Filiere DOP IGP, organizzato dalla Fondazione Qualivita.