Italia Ortofrutta Unione Nazionale dà il benvenuto al Ministro Lollobrigida

Italia Ortofrutta Unione Nazionale saluta e augura buon lavoro al nuovo Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana con la Presidente Giorgia Meloni impiantato ufficialmente domenica 23 Ottobre.

In particolare, l’Unione accoglie e augura buon lavoro al Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Il nuovo Governo e il Ministero dell’agricoltura avranno da affrontare immediatamente questioni delicate e parecchio spinose; siamo certi intanto che l’apertura all’ascolto delle Associazioni di categoria sarà il primo passo per confrontarsi direttamente con il settore e con chi vive quotidianamente problematiche ormai divenute allarmanti.

Il comparto ortofrutticolo è in forte sofferenza a causa dell’abbassamento dei consumi. Gli Osservatori di settore registrano infatti il trend di contrazione dell’acquisto di frutta e ortaggi rispetto al 2021 pari all’11% con un aumento dei costi del 7%. I costi che lievitano sono del resto conseguenza naturale dell’effetto domino che sta coinvolgendo ogni settore. Il tutto sembra essere in una pericolosa spirale senza ritorno.

A tutto ciò, dobbiamo aggiungere le “minacce” della UE di ridurre drasticamente l’utilizzo di fitofarmaci in un quadro di grande severità nazionale sul tema – problematica già affrontata dall’Unione con l’appello, finora inascoltato, di istituire un tavolo operativo con tutte le parti e le Istituzioni coinvolte e in urgenza. Il rischio è il blocco inesorabile delle produzioni.

Il valore del Made in Italy e del diritto dei popoli ad un cibo sano e alla produzione sostenibile, ribadito con la modifica della denominazione del Ministero dell’Agricoltura e anche del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del made in Italy, è certamente significativo nella mission dello sviluppo del valore delle produzioni nazionali anche in ottica della crescita della loro diffusione nel mondo.

“Nel porgere il mio sentito benvenuto al nuovo Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, colgo l’occasione per un invito ad un confronto immediato e concreto – dichiara il Presidente di Italia Ortofrutta Gennaro Velardo - con l’intento di riprendere a realizzare valore e di frenare l’impatto delle attuali gravi problematiche del settore ortofrutticolo. Chiediamo che l’ortofrutta venga riconosciuto come elemento trainante del potenziale nazionale nell’ambito dell’intero settore agricolo. Chiediamo dunque confronto e ascolto da parte del nuovo Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per istituire tavoli di progettazione congiunta e strategica. Urge quanto meno l’impianto di sistemi di incentivo alle aziende agricole e un piano di intervento sulle politiche della UE per le coltivazioni. Siamo certi che avremo una apertura immediata in tal senso. Auguro al nuovo Ministero un ottimo inizio dei lavori”