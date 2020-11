Italian Sounding, Manovra, Lega: “Governo mortifica made in Italy, ora basta”

"La 'manina' che ha cancellato dal dl ristori ben 100 mln di euro per le filiere agroalimentari è tornata in azione eliminando dalla manovra di bilancio anche i fondi per le associazioni e i consorzi che tutelano il made in Italy. L'ennesima vergogna di un governo che si dimostra sempre più lontano da chi produce e lavora. L'italian sounding è un business che vale 60 mld di euro e la battaglia per contrastare questo fenomeno dovrebbe essere in cima alle priorità di questo esecutivo. E meno male che il premier Conte aveva assicurato che nessuno sarebbe rimasto indietro. Adesso basta prese in giro e mortificare le nostre eccellenze e il lavoro di chi c'è dietro! Ci aspettiamo parole chiare e impegni concreti: meno monopattini e banchi a rotelle e più soldi per il rilancio del nostro tessuto produttivo". Lo scrivono in una nota i parlamentari della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro dell’Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama,

