La legge di Bilancio torna in commissione, manca copertura emendamento Pd che va stralciato

Nuovo intoppo nel percorso della Legge di Bilancio. Da quanto apprende AGRICOLAE il testo composto dagli emendamenti approvati martedi notte e poi risistemato nella giornsta di ieri e che doveva essere pronto per la breve discussione generale di stamattina in aula e per la richiesta del voto di fiducia a mezzogiorno deve fare un altro passaggio in commissione. La causa è la mancata copertura dell' em. 146.020 a firma Gnassi (PD) che stanzia 450 milioni per ripianare i conti dei Comuni in disavanzo..

L'emendamento prevede un aumento di 400 milioni di euro per il 2023 del fondo per la riduzione del disavanzo. Al fondo viene poi data un'ulteriore dotazione di 50 milioni di euro, sempre per il 2023, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità. Gli oneri dell'emendamento sono coperti con una riduzione di 450 milioni di euro per il 2023 delle spese indifferibili. In realtà la copertura non ci sarebbe e dunque il passaggio il commissione deve prevedere lo stralcio dell' emendamento che probabilmente, complice la stanchezza, sembra essere passato senza la dovuta attenzione.

LB 2023 per settori.nota studi su testo Aula 22.12.22

AC 643-bis-A LB 2023