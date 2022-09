La Onlus Senior – L’età della Saggezza e Confagricoltura Alessandria sostengono il progetto di ricerca Verde nel giardino sensoriale  

Importante donazione di Onlus "Senior - L'Età della Saggezza", insieme a Confagricoltura Alessandria, di 10 mila euro all’Azienda ospedaliera di Alessandria, tramite la Fondazione Solidal per la Ricerca, per contribuire al progetto Ospedale Verde. In particolare, la donazione sarà destinata all’attività di ricerca per migliorare la salute dei pazienti ricoverati e al potenziamento del giardino sensoriale presso il presidio Borsalino.

La consegna simbolica dell’assegno, a firma di Angelo Santori, presidente nazionale di Onlus Senior e Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria, avverrà venerdì 16 settembre, nell’ambito dell’iniziativa Borsalino Day, promosso dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Il giardino sensoriale, presso il centro riabilitativo Borsalino, è un’area di verde in cui la persona disabile si confronta con il riutilizzo dello spazio esterno, nell’ambito del quale si sviluppano sentieri floreali, vasi e colture, accessibili per le persone in carrozzina, con caratteristiche sensoriali precise (colori, profumi, pavimentazione).

Grazie alla raccolta del 5xmille, l’Onlus Senior - L'Età della Saggezza" promossa dal Sindacato Nazionale Pensionati della Confagricoltura (oggi ANPA Confagricoltura), accantona ogni anno una somma che periodicamente viene devoluta a sostenere un progetto o un’attività del territorio le cui finalità siano in linea con la “mission”. E’ stata costituita nel 2007 per svolgere attività nei campi dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili con particolare attenzione per le persone anziane in condizioni di disagio economico, sociale e di salute che operano nell'agricoltura e vivono nelle zone rurali. In pochi anni ha contribuito a finanziare numerosi progetti.

“Siamo fieri e onorati di dare il nostro contributo al progetto di ricerca Verde terapeutico nel Giardino Sensoriale, la cui finalità rientra perfettamente nello spirito di assistenza e tutela dei diritti delle persone con fragilità”, dichiara Maria Daville, presidente dell’associazione dei pensionati di Confagricoltura, ANPA Alessandria, e socia di “Senior - L’Età della Saggezza”.

“Crediamo fermamente che dalla collaborazione e dalla capacità di ‘fare rete’ del territorio possano nascere percorsi virtuosi di crescita a sostegno dei soggetti più fragili – dichiara Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria – La collaborazione tra la nostra Onlus e la Fondazione Solidal ne sono il più concreto esempio”.