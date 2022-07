La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: rilanciare una “seri-cultura” sostenibile in Italia

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile in specifiche situazioni.

Nel sesto appuntamento si parla della seta: può essere realmente amica dell'ambiente? Crea scommette sulla capacità di cambiamento della filiera, in un’ottica di economia circolare e di valorizzazione e riuso degli scarti.

La moda e la sostenibilità

L’industria della moda è una delle più floride a livello mondiale: dal 2000, infatti, la produzione di indumenti è raddoppiata; tuttavia, la fibra maggiormente utilizzata (poliestere) è sintetizzata dal petrolio, anziché da un processo naturale. Il settore fashion, di fatto, è responsabile del 10% delle emissioni totali di carbonio, oltre che della produzione di 300 milioni di tonnellate di plastica ogni anno. L’87% delle fibre tessili finiscono in discarica o in inceneritore. Solo gli Stati Uniti scartano 2.150 capi d’abbigliamento ogni secondo. Gli stessi consumatori domandano una “moda più sostenibile”. L’industria tessile deve divenire, perciò, un’economia circolare.

La moda e la seta

La seta occupa una nicchia infinitesimale nella produzione mondiale di fibre tessili (0,2% circa) ed è un vero emblema del lusso: elegante, lucente, morbida al tatto, confortevole da indossare. Classificata tra le fibre naturali, è formata essenzialmente da due proteine (sericina e fibroina); ma questo la rende di per sé veramente sostenibile? Dipende…

