La7, Patuanelli: Scostamento di bilancio necessario per evitare fallimento imprese. Investire su rinnovabili, no a trivellazioni e nucleare

Su Draghi e il Milleproroghe:

“Draghi era oggettivamente arrabbiato per quanto successo ma siamo in una repubblica parlamentare. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi intermedi del Pnrr e abbiamo gestito correttamente la pandemia ed è su questo elemento che va valutata l’azione del governo. Draghi ha segnalato un’emergenza, tra l’altro se la maggioranza è andata sotto questo è accaduto senza un disegno politico, per cui non drammatizzerei quello che è successo. Ovviamente dobbiamo evitare queste situazioni, dobbiamo difendere le scelte però occorre anche trovare un equilibrio tra le varie forze politiche.

Abbiamo forze politiche al governo con posizioni diverse ed ognuna deve rinunciare a qualcosa. L’atteggiamento del Presidente del Consiglio è l’unica che si può avere, deve prendere delle decisioni e questo significa scontentare talvolta una parte politica o un’altra, non è autoritarismo.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento ad “Otto e mezzo” su La7.

Su caro energia e scostamento di bilancio:

“Fare debito è un rischio ma più rischioso ancora è vedere sparire intere filiere. Non possiamo far scegliere agli imprenditori se pagare le bollette o i dipendenti o chiudere le attività.”

Sul Super bonus:

“Perché dovremmo abbandonare una misura che ha avuto un impatto molto positivo su un settore che era in crisi? La cessione del credito ha avuto senz’altro problemi ed è di questo che dobbiamo parlare. La misura del super bonus serve per efficientare sotto il profilo energetico ed essere indipendenti sotto l’aspetto dell’aumento del costo energetico.

Inoltre l’unico modo per avere l’indipendenza energetica è fare uso e investire nelle rinnovabili, se non vogliamo dipendere dall’import. Dobbiamo accelerare in questa direzione. Parlare di nucleare o trivellazioni è sbagliato.”

Su Conte e Di Maio:

“Io sto col Movimento 5 stelle. Non temo scissioni al di là di quanto dicano le varie ricostruzioni. La regola dei due mandati è importante che venga mantenuta ma c’è chi lavora talmente bene che merita anche cinque mandati.”