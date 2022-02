Latte, Caner: caro energia sta mangiando PNRR, regioni lanciano appello a governo. VIDEOINTERVISTA

"Di fronte ad un evento di questo tipo ci vuole un intervento governativo forte. In questi giorni abbiamo visto la discussione sui costi energetici, gli aiuti alle famiglie con i contributi per il pagamento delle bollette e questo deve valere a maggiore ragione per le aziende, che altrimenti rischiano di far pagare questo aumento allo stesso consumatore finale. Ci sono aziende agricole che hanno più che raddoppiato i costi di produzione, mantenendo un ricavo uguale a quello degli anni precedenti. Già c'erano difficoltà prima, basti pensare al valore del latte, che è sempre stato sotto costo e oggi la situazione è drammatica, tanto che molte aziende sono costrette a chiudere. Da noi arriva un appello forte al Governo per intervenire, perché questo aumento si sta già mangiando tutto l'intervento del PNRR, cifre folli".

Così ad Agricolae Federico Caner, coordinatore assessori politiche agricole del Veneto

"Abbiamo fatto una riunione questa settimana con il ministro Patuanelli, perché il prezzo del latte è sotto il livello del costo di produzione, si parla di 0,45 al litro, significa lavorare in perdita. Per questo abbiamo chiesto al Governo di aiutare le aziende per utilizzare questo latte tramite strategie che permettano almeno temporaneamente di alzare la domanda del latte e avere contributi per abbassare i costi di gestione".