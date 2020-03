LATTE. LEGA: MIPAAF SPIEGHI RITARDI A SOSTEGNO PECORINO ROMANO

"In questo drammatico momento per l'economia italiana e per la nostra agricoltura, il ministro Bellanova riesce a spiegare le ragioni della mancata emanazione dei decreti attuativi concernenti il dl emergenze, che stanziano 14 milioni di euro per gli indigenti e per gli allevatori del Consorzio pecorino romano dop? Riesce a spiegare l'ennesima promessa non mantenuta da lei e dal suo governo? Anziche' criticarci come spesso, maldestramente, fa il ministro, si ricordi che la Lega al governo aveva risposto con coraggio e adeguate risorse a quelle eccellenze del nostro comparto agricolo in difficolta' che meritavano sostegno e presenza del governo: ora piu' che mai, sia vicina a chi lavora o rassegni le dimissioni". Cosi' i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, gia' ministro delle Politiche agricole; Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione Agricoltura in Senato e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo nella medesima commissione.

