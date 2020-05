LAVORO, FAI CISL LANCIA APP “WE FAI 2.0”: PIÙ COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

L’app era stata presentata lo scorso anno in occasione della Conferenza Organizzativa del sindacato. “È uno strumento al servizio della rappresentanza e dei lavoratori”, ha affermato Rota: “Le richieste di accesso sono cresciute costantemente dimostrando un enorme interesse, questo ci ha spinti a implementarne le funzioni per migliorare la condivisione di nuovi contenuti con i lavoratori e gli stakeholder dei nostri settori. Ovviamente, strumenti come We Fai non sostituiscono la presenza del sindacato nel territorio e tra i lavoratori, che rimane fondamentale, ma sono complementari: ci aiutano a presidiare ulteriormente le periferie sociali, a entrare in contatto con le lavoratrici e i lavoratori, specialmente i più giovani, a rafforzare il fattore umano che c’è dietro ogni trasformazione tecnologica. We Fai, da questo punto di vista, ha già reso più semplice e veloce il nostro lavoro, ora puntiamo a migliorare la nostra comunicazione e a consolidare l’efficacia delle consultazioni. Il tutto, tra l’altro, riducendo radicalmente lo spreco di carta per tante nostre operazioni, coerentemente con tutte le altre azioni che stiamo adottando per convertire l’organizzazione verso standard sempre più sostenibili”.

