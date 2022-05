Le rose di Confagricoltura Latina ai malati del Policlinico Gemelli per la ‘Giornata nazionale del sollievo’

Anche un fiore può portare sollievo a chi soffre. Ne è convinta Confagricoltura Latina, che offrirà 1.500 rose ai pazienti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma in occasione della XXI “Giornata nazionale del sollievo”, promossa dal ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione “Gigi Ghirotti”, che si celebrerà domenica 29 maggio.

Saranno rose multicolori rosse, gialle e bianche, tra le più pregiate sul mercato, generosamente donate da Confagricoltura Latina e i suoi floricoltori. Un piccolo gesto per simboleggiare la vicinanza dell’Organizzazione agricola verso chi soffre, proprio nel mese dedicato alla rosa.

Istituita dal prof. Umberto Veronesi, al quale la Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti Onlus suggerì l'idea, la Giornata fu poi inserita in una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere e testimoniare, attraverso un’adeguata informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.

Nel corso degli anni, considerando i bisogni concreti delle persone malate, ferma restando l’attenzione particolare al sollievo nella fase terminale della vita, l’obiettivo della Giornata è andato ampliandosi, abbracciando quasi tutte le condizioni di malattia e di sofferenza.

L’appuntamento ha anche un intento educativo (come dimostra il bando di concorso "Un ospedale con più Sollievo", destinato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado), che coinvolge tutti, non solo chi per professione si prende cura delle persone sofferenti. Come ha scritto Papa Francesco nel messaggio per la XXX Giornata Mondiale del Malato 2022 l’11 febbraio “anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia”.

Proprio per dare sollievo, il Centro di Ascolto della Fondazione Gigi Ghirotti da oltre vent’anni è impegnato nell’assistenza psicologica ospedaliera attraverso un servizio telefonico gratuito che offre sostegno al numero 06/8416464.

Confagricoltura è lieta di dare un contributo all’iniziativa che è un’occasione di informazione, rispetto e ascolto delle necessità di chi soffre, dentro e fuori gli ospedali, finalizzata a sollevare dal dolore in tutte le sue dimensioni – fisica, psicologica, spirituale – i malati e i loro familiari.