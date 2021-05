Libia, Pignatone (M5S): dialogo diplomatico e accordi privatistici per lavoro in sicurezza dei pescatori siciliani

Ciò che sta vivendo, in questo periodo soprattutto, la marineria di Mazara del Vallo merita non solo attenzione ma risposte chiare e il più immediate possibili. Rinnovo tutta la mia vicinanza alla comunità mazarese, ringrazio il ministro Di Maio per il complicato lavoro diplomatico che a lungo termine potrà portare risultati duraturi, su cui però serve l’avallo e la collaborazione dell’Unione europea. Nel breve periodo, una soluzione per poter permettere ai pescatori siciliani di poter lavorare in sicurezza può essere quella delle cooperative a doppia bandiera che hanno dato risultati in altre zone contese. Una soluzione parziale ma fattibile e concreta”. È il commento del deputato Dedalo Pignatone, esponente M5S in commissione Agricoltura e Pesca a margine dell’audizione del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quirici, sulle vicende che hanno coinvolto i pescatori siciliani a largo della Libia.

“Alla marineria mazarese servono aiuti e per questo solleciterò l’emanazione del decreto attuativo che possa distribuire i fondi, pari a 500mila di euro, che abbiamo stanziato nel Dl Ristori per il riconoscimento di misure di sostegno per i familiari del personale imbarcato posto sotto sequestro” conclude.