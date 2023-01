Libro Bianco del Verde, Gaudio (Crea): Il verde è un investimento su ambiente e salute, non è un costo. VIDEOINTERVISTA

“Oggi abbiamo parlato di verde non solo come bellezza o come estetica delle città, ma dei suoi effetti sulla salute e di ciò che la ricerca può dare per moltiplicare questi effetti. Abbiamo illustrato anche gli aspetti culturali che devono partire dalle scuole per sensibilizzare i giovani su questo tema. Pensiamo ad esempio all'aiuto che le piante urbane forniscono per l'assorbimento dell'anidride carbonica, la produzione di ossigeno e la cattura delle polveri sottili. Pensiamo che a Milano con 1700 ettari di verde ci possono essere 30 tonnellate assorbite di polveri sottili all'anno. Parliamo quindi di effetti sanitari sulle patologie cardiovascolari, respiratorie, allergiche e oncologiche e quindi della cultura del verde come investimento e risparmio e non come costo e come spesa.”

Così Carlo Gaudio, presidente Crea, nel corso della presentazione del Libro Bianco del Verde di Assoverde e Confagricoltura.