Lollobrigida: Italia leader su agroalimentare, da Governo sempre più sostegno a filiere

"L'ultimo bollettino trimestrale messo a punto dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (Crea) continua a mostrare un'Italia forte dal punto di vista della produzione agroalimentare: nel III trimestre 2022, il PIL è aumentato ancora rispetto al trimestre precedente (+0,5%) e al terzo trimestre del 2021, registrando un +2,6%.

Sono dati molto utili per approfondire e per rafforzare sempre più la nostra azione a supporto delle filiere agroalimentari della Nazione. L'Italia si conferma leader nell'esportazione di prodotti simbolo come i vini, che segnano un +10%, ma anche oli e formaggi. Questo dimostra per l'ennesima volta l'incontrastata qualità delle eccellenze italiane. Alcuni dati sulle nostre importazioni, come quelli sui maggiori acquisti di mais, evidenziano però un recente calo della nostra autonomia.

È per questo motivo che con il Governo Meloni abbiamo iniziato, e continueremo in maniera sempre più intensa, a sostenere tutte le nostre filiere, a partire da quelle che vivono una fase di difficoltà. Lo stiamo già facendo con il Fondo per la Sovranità alimentare e i suoi 100 milioni di euro a supporto delle filiere produttive nazionali, ma anche con i contratti di filiera, che si pongono come risposta organizzata e strutturale nel settore della produzione agricola e della trasformazione. Relativamente a quest'ultima misura, ribadisco che al Masaf abbiamo registrato un grande numero di richieste, a testimonianza del fatto che i fondi filiera possono rappresentare un'ottima leva finanziaria per il comparto".

Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, commentando i dati dell'ultimo bollettino CREAgritrend.