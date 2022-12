Lombardia, Agricoltura. Brescia: inaugurato da Rolfi impianto robotizzato all’Itas Pastori

L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi ha inaugurato questa mattina all'istituto tecnico agrario G. Pastori di Brescia il nuovo impianto robotizzato di mungitura acquistato grazie al bando regionale.

"L'innovazione - ha sottolineato l'assessore - è il futuro dell'agricoltura. È la chiave che consente un equilibrio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica delle imprese".

PRONTI AL LAVORO IN AZIENDA - "Vogliamo - ha proseguito Rolfi - che gli studenti di agraria abbiano strumentazioni moderne per essere già pronti al lavoro in azienda al termine del percorso di studi. Per questo abbiamo dato 4.2 milioni a 18 istituti agrari per rinnovare le dotazioni e abbiamo aperto un altro bando da 5.5 milioni per il 2022/23".

IL PROGETTO - Il progetto dell'istituto, finanziato con 450 mila euro del Piano Lombardia, prevede oltre al nuovo impianto anche sensori digitali per l'analisi del latte, spettrometri, carri miscelatori semoventi e un impianto per l'interramento diretto dei reflui zootecnici.

La finalità del bando è quella di migliorare la capacità degli Istituti di formare tecnici da subito in grado di supportare l'evoluzione del sistema agricolo, secondo le linee programmatiche della nuova PAC.

Questo si ottiene anche attraverso la messa a disposizione, nel percorso formativo degli istituti, di dotazioni e strumentazioni tecnologiche utilizzate nei sistemi agricoli più avanzati e nel potenziamento delle dotazioni tecnologiche disponibili nelle strutture didattico sperimentali associate agli istituti tecnici agrari.

Il nuovo bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche, a cui possono partecipare anche gli istituti professionali, è aperto fino al 20 dicembre 2022 con una dotazione di 5.5 milioni di euro.

ACCOMPAGNARE IL RICAMBIO GENERAZIONALE - "Durante questa programmazione - ha ricordato l'assessore - abbiamo finanziato con 50 milioni di euro la nascita di 1.500 nuove aziende agricole gestite da under 40 in Lombardia, di cui 337 in provincia di Brescia, ma vogliamo accompagnare al ricambio generazionale in ambito agricolo anche una adeguata formazione nel percorso di studi".

"Questo - ha concluso Rolfi - consentirà di accorciare la distanza tra scuole e imprese".