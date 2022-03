Lombardia, Rolfi: Al lavoro con Governo per misure straordinarie e sospensione green deal

La linea del buonsenso è prevalsa. Il parlamentino degli assessori regionali all'Agricoltura ha condiviso la necessità di lavorare a misure straordinarie per sostenere le aziende agricole: nuovo quadro temporaneo per gli aiuti, stop all'obbligo di rotazioni, sostegno alle colture fondamentali come mais, grano, orzo e girasole, stop ai terreni incolti per recuperare ogni ettaro. E ancora, moratoria sui mutui e sospensione del green deal della nuova Pac per garantire ogni possibile risorsa alle aziende senza nuovi obblighi". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, al termine della commissione Politiche agricole della conferenza Stato - Regioni che si è svolta oggi a Roma.

"Abbiamo condiviso l'analisi: in una situazione drammatica come questa servono concretezza e misure adeguate a una economia sconvolta da pandemie e guerra. Bene anche l'impegno del ministro Patuanelli che condivide la necessità di sospensione delle nuove regole Pac e misure straordinarie per sostenere le aziende. Siamo disponibili a lavorare con il Governo per costruire un pacchetto di misure funzionali a riguardo" ha commentato Rolfi.

Durante la mattinata si è svolto anche l'incontro con il ministro alla Transizione ecologica Cingolani durante il quale Rolfi ha posto il tema del caro fertilizzanti che sta contribuendo a strangolare la redditività delle aziende. Proprio per questo l'assessore lombardo ha posto il tema del riconoscimento come fertilizzante del digestato, alternativa green ai fertilizzanti di sintesi.

"Si tratta - ha concluso Rolfi - di un riconoscimento che oggi contribuirebbe non poco a togliere dei costi alle aziende. Serve superare la resistenza ideologica degli uffici del ministero alla transizione ecologica. Confido che il ministro di fronte a questa situazione di emergenza si prenda carico del tema".