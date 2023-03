Lombardia, terminati i lavori del tavolo siccità. presidente Fontana: la situazione rimane difficile

"Fin qui le manovre immediate - conclude Sertori - per affrontare la stagione irrigua che si prospetta problematica. Ci sono poi una serie di interventi a medio lungo termine che risultano fondamentali, tra questi alcuni già in itinere come il cantiere paratie del lungolago di Como e le opere di bypass lago di Idro. Tutti gli investimenti andranno portati avanti in sinergia con il Governo. Da ultimo bisognerà avviare una serie di interventi e aiuti al comparto dell'agricoltura, sia per i sistemi irrigui, che per le tipologie di cultura".

E proprio l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi ha evidenziato come "la decisione di posticipare l'avvio della stagione irrigua sia presa con l'intento di risparmiare acqua e razionalizzarne l'uso in vista delle prossime decisive settimane. Preso atto della situazione, si è scelto di agire con la massima razionalità e con la trasparenza data dal confronto continuo con le Organizzazioni agricole, che hanno condiviso in questi giorni la strategia regionale".

"Accanto a questi provvedimenti - ha aggiunto Beduschi- si deve però affiancare la pianificazione per il domani, fatta di investimenti per razionalizzare l'uso dell'acqua in tutti gli ambiti e per favorire soluzioni innovative per la bacinizzazione, l'infrastrutturazione e per la progressiva introduzione di tecniche innovative per l'utilizzo nei campi, sostenendo in questa transizione le nostre aziende agricole".

Anche l'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, è intervenuto sul tema: "Sono molteplici le linee d'azione da porre in essere. Adesso, come giusto che sia - ha spiegato - dobbiamo concentrarci sull'emergenza. Poi, ci attiveremo sulla pianificazione per arginare questa problematica che riguarda non solo la Lombardia, ma molte altre zone d'Italia. Dobbiamo puntare anche su comportamenti culturali e sull'educazione delle persone, oltre che su progetti infrastrutturali. L'Assessorato all'Ambiente e al Clima sarà in prima linea per mettendo in campo le proprie competenze".