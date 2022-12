L’UE conferma il piano di gestione italiano per la taglia minima della vongola di 22mm. Lollobrigida: ha prevalso il buonsenso

Il piano di gestione italiano per la vongola (venus spp.) sarà confermato dall’Unione europea anche per il prossimo triennio.

Il Parlamento europeo non muoverà infatti osservazioni al Piano di gestione presentato dalla Commissione europea su proposta del governo italiano. Tale piano permette - su basi rigorosamente scientifiche - la pesca della vongola nei mari italiani al di sopra della taglia dei 22 mm., misura inferiore a quella prevista dal regolamento generale (25 mm.).

“Si tratta di un’importante risultato per l’Italia – ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida – che permetterà ai nostri pescatori di gestire questi molluschi nei mari italiani in maniera sostenibile sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista economico”.

La modifica della taglia minima si era infatti resa necessaria a seguito di effetti imprevisti sulle dimensioni dovuti all’eccessiva densità raggiunta dalle vongole nei singoli banchi, e probabilmente anche a causa dei cambiamenti climatici.

Dopo l’approvazione del piano di gestione, tuttavia, alcuni europarlamentari spagnoli avevano manifestato l’intenzione di avanzare obiezioni al regolamento della Commissione europea, principalmente a seguito di richieste di produttori che non vedevano di buon occhio l’ingresso del prodotto italiano sul mercato spagnolo.

“Sono contento che il buon senso abbia prevalso", ha quindi proseguito il Ministro. “I pareri scientifici ci davano ragione oltre ogni dubbio, e sappiamo bene che non vi sono reali motivi biologici per opporsi al piano di gestione. Ogni obiezione sarebbe stata motivata solo da questioni commerciali”. Il Ministro ha anche ricordato che più volte negli scorsi anni gli operatori spagnoli sono stati invitati a partecipare a questo piano di gestione, proprio per evitare possibili discriminazioni. “I nostri inviti, tuttavia, non hanno mai trovato risposte favorevoli”.

Il c.d. “piano di gestione dei rigetti per la venus spp.” è in vigore dal 1 gennaio 2017, sulla base di una iniziativa del governo italiano. Il Ministro ha voluto identificare la “luce verde” al piano di gestione dei rigetti come “uno di quei casi di successo che dimostrano che in Europa si può far sentire la propria voce ed ottenere risultati importanti, lavorando nel modo giusto e secondo le regole”.