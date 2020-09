M5s: bene ripartizione del fondo di 5 milioni per le mense bio nelle scuole

“La notizia della ripartizione del fondo di 5 milioni per le mense bio nelle scuole conferma l’attenzione massima del MoVimento 5 Stelle e del governo alle famiglie e ai produttori che operano nella filiera del biologico. Ancora una volta mettiamo al centro la salute di studentesse e studenti, il risparmio delle famiglie, che pagheranno rette più contenute, e al tempo stesso la tutela delle imprese del settore”, lo affermano i deputati e i senatori del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Agricoltura e Cultura. “Il fondo per l’anno 2020, confermato in Conferenza Stato Regioni grazie a un’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole e Ministero dell'Istruzione, sarà suddiviso tra diversi istituti per un totale di oltre 23 milioni di pasti distribuiti, cucinati con alimenti biologici di alta qualità e senza OGM, preferibilmente prodotti in aree territoriali vicine alle scuole, al fine di ridurre l’impatto ambientale derivante dai servizi di refezione e con un notevole risparmio per le famiglie”, spiegano i portavoce del MoVimento 5 Stelle. E aggiungono: ”Ulteriori 700mila euro saranno assegnati alle Regioni per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica. Ringraziamo il sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe L’Abbate e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per questo importante investimento sulla sensibilizzazione e sul sostegno concreto alle famiglie e imprese”, concludono. ---

