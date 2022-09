M5S, Patuanelli: Salario minimo attraverso la contrattazione collettiva è presa in giro. Ci vuole salario minimo legale con soglia fissata per legge

"Il MoVimento 5 Stelle non solo propone, ma ha già incardinato al Senato una legge sul “salario minimo legale”. Ripeto, “salario minimo legale”, questa tre parole o vanno assieme o non hanno senso. La proposta del MoVimento giace là da tempo immemore ed è abbastanza incredibile come, solo oggi, tutte le forze politiche propongano le parole "salario minimo" in campagna elettorale, pur non avendo sostenuto la nostra legge per mesi o facendo strani distinguo sulla soglia legale della misura.

Perché, non si offenda nessuno, dire che ci vuole "un salario minimo attraverso la contrattazione collettiva” è una presa in giro elettorale. Il salario minimo è legale (con una soglia fissata per legge) o non è salario minimo, ma semplicemente un artifizio retorico: le persone non fanno la spesa con il “trattamento economico complessivo” ma con il netto in busta paga."

Così in un post su Facebook il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.