MACELLI, CENTINAIO: BENE FORZE DELL’ORDINE, INTERROGAZIONE A SPERANZA

Lo scrivono in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Gian Paolo Vallardi, presidente della medesima Commissione, Rosellina Sbrana, membro della Commissione e William De Vecchis, che sul tema hanno presentato un'interrogazione urgente al ministro della Salute, Speranza. "Non è più tollerabile che nel 2020 in un Paese civile come il nostro, alle prese con un'emergenza sanitaria che porta con sè inevitabili strascichi economici - proseguono gli esponenti del Carroccio -, non si rispettino gli animali e, cosa ancora più grave, non si tutelino gli allevatori perbene che agiscono nel rispetto delle regole. Tanto più che questi macelli abusivi rappresentano una pratica di concorrenza sleale che genera perdite economiche a chi lavora con tutte le autorizzazioni del settore. Per questo sul tema abbiamo presentato un'interrogazione urgente al ministro Speranza", concludono poi.

