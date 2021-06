Macfrut, Battistoni (Mipaaf): numeri export prodotti Made in Italy importanti. Siamo Davide contro Golia

“Il 7, 8 e 9 settembre avremo una vetrina importante per i prodotti ortofrutticoli nazionali e per il Made in Italy agroalimentare, uno dei fiori all’occhiello del nostro sistema Paese – ha proseguito Battistoni, che del Mipaaf ha la delega all’ortofrutta –. Parliamo di prodotti altamente competitivi per la loro qualità, che sono attualmente sotto attacco. Mi riferisco in particolare alla proposta del Nutriscore, basato su un principio aprioristicamente errato, quello di valutare la salubrità di un prodotto in base al contenuto di grassi, grassi saturi, zuccheri ed energia in 100g dello stesso”

