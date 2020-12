Made in Italy, Battistoni (FI): Governo gioca con fiducia italiani. Su pubblicità promessa non mantenuta

"Quanto ancora vuole giocare il governo con la fiducia degli italiani? Si apprende da alcune agenzie che il bonus pubblicità, inserito nel decreto rilancio, che prevedeva un credito d'imposta pari al 50% per le campagne pubblicitarie, si aggirerà, invece, intorno al 15% nella migliore delle ipotesi e al 6% nella peggiore". Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia e vicepresidente della commissione agricoltura del Senato. "Pertanto, tutte le campagne pubblicitarie dei nostri prodotti Made in Italy, che, in questi mesi, abbiamo visto fare su giornali, televisioni e ascoltato sulle radio locali, non godranno del credito d'imposta promesso, provocando uno tsunami nei bilanci di tante piccole e medie imprese - continua Battistoni -. Non solo il comparto agricolo ha trainato l'economia nazionale, con tutte le difficoltà legate alla chiusura del canale HO.Re.Ca. e le limitazioni dell'export, ma adesso si vedrà togliere un ulteriore "ristoro" promesso per promuovere i nostri prodotti agricoli e stimolare le coscienze dei consumatori. Siamo al paradosso, questo governo, che vive di pubblicità e annunci, anche in questo caso, non farà altro che illudere gli italiani, lasciandoli prima a bocca aperta e subito dopo a bocca asciutta".

