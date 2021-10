Made in Italy, Caretta (FdI): Veneto è l’eccellenza tra le eccellenze agroalimentari italiane

“Il Veneto è l'eccellenza tra le eccellenze agroalimentari italiane. Non li giustifico, ma per certi versi capisco i nostri vicini europei, quotidianamente impegnati a cercare di copiare i nostri prodotti per sottrarci fette di mercato, come nel caso del Prosek croato, giusto per citare l'ultimo caso di parassitismo nei confronti del made in Italy. Con 89 cibi e vini certificati DOP e IGP, il Veneto è la prima Regione in Italia per numero di prodotti a denominazione riconosciuti dall’Unione Europea, che sommate alle altre Indicazioni Geografiche fanno un totale di ben 95 prodotti di qualità. Il made in Veneto è motivo di grande orgoglio per tutto il comparto agricolo e rappresenta, in termini economici, quasi 4 miliardi di euro. Un fatturato imponente che crea lavoro e ricchezza per un territorio unico al mondo per laboriosità e risorse, delle quali siamo e saremo sempre fieri”.

