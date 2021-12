Made in Italy, Centinaio: Grazie a lavoro Mipaaf fondi per sostenere e valorizzare filiere minori

"Grazie al lavoro fatto in questi mesi vengono sostenute e valorizzate anche filiere minori, ma importanti per mantenere la tradizione del Made in Italy agroalimentare e settori come quello apistico che è cruciale per la salvaguardia della biodiversità e la vita di tutti noi". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, commenta il via libera in Conferenza Stato-Regioni a numerosi provvedimenti predisposti dal Mipaaf relativi a diverse filiere e temi agroalimentari. In particolare il sottosegretario ricorda come, tra i provvedimenti approvati, ci sia quello che stanzia "3,5 milioni di euro per il comparto brassicolo. L'Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione e quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola. Queste risorse

serviranno a sostenere un comparto che si distingue per qualità e sostenibilità e offre opportunità ai giovani. Siamo inoltre soddisfatti per i 500 mila euro che andranno al comparto apistico per promuovere le produzioni nazionali. Fino a poco tempo fa questa filiera è stata ingiustamente considerata marginale, invece ha un ruolo indispensabile non solo dal punto di vista ambientale ma anche per tutto il mondo agricolo. Per questo - evidenzia il sottosegretario con delega al settore - abbiamo lavorato per valorizzare e far conoscere sempre di più la sua importanza e queste ulteriori risorse aiuteranno la sua tutela e il suo rilancio, a sostegno del miele italiano di qualità".