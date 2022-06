Made in Italy, Centinaio (Mipaaf): guida “Camper Golosi” progetto che promuove turismo agroalimentare

“Mi riconosco molto in questo progetto, l’idea di abbinare il turismo e l’agroalimentare era il sogno che avevo nel 2018, perché l’Italia è un paese da vedere, da mangiare e da bere. Una guida legata al mondo dei camper e che permette di scoprire cosa c’è nei vari territori, in termini di prodotti tipici, va incontro alle richieste dei turisti agroalimentari che sono sempre più numerosi e sono anche turisti alto spendenti”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, intervenendo alla presentazione della guida “Camper Golosi. In viaggio fra i prodotti tipici d’Italia”, che si è tenuta oggi nella sala Cavour del Mipaaf. “Viviamo nel paese dove ci sono più eccellenze, più denominazioni che sono tutelate dai consorzi. Il nostro lavoro è difendere insieme a loro i nostri prodotti, anche dall’Italian sounding, che ha un giro d’affari stimato in circa 100 miliardi di euro”. Non solo Parmesan e Prosek, il sottosegretario ha ricordato il caso dell’Aceto balsamico di Modena Igp “conosciuto in tutto il mondo, amato, ma anche copiato. L’Europa sta permettendo alla Slovenia di vendere aceto balsamico senza fare nulla, come ministero chiediamo al presidente del Consiglio, che ha questo dossier sul tavolo, di promuovere una procedura di infrazione verso la Slovenia. Dobbiamo tutelare i nostri produttori e non dare mai per scontata la fortuna di vivere in un paese come l’Italia”, ha concluso Centinaio.