Made in Italy, Comagri Camera. Daconto (Confcooperative): servono nuovi mercati esteri da esplorare con missioni internazionali

"Le cooperative di Confcooperative sono trasversali in tutto il Made in Italy, anche nell'agrobusiness che raggiunge la metà del fatturato, ma le aziende che hanno la metà ricavata dall'estero sono per ora solo del 10%. Siamo in un'era di alta inflazione e dagli alti costi energetici. Un altro tema importante è l'export: ci sono molti mercati nuovi da esplorare, anche attraverso nuove missioni internazionali e contemporaneamente rafforzare le strutture aziendali con un export manager, tutto questo accompagnato da un nuovo adattamento del sistema bancario, che si avvicinino maggiormente al mondo delle cooperative.

Così Giuseppe Daconto, Confcooperative, nell'audizione di oggi presso la Commissione Attività produttive, in merito all'indagine conoscitiva sul made in Italy e la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

"Questo è un settore strategico. Nel 2022 dovremmo superare i 60 miliardi export nel 2022, al netto delle difficoltà riscontrate durante l'anno. Questo dimostra la grande potenzialità nei mercati esteri. Confcooperative ritiene che l'investimento sul Made in Italy sia necessario e da rafforzare, a patto che la filiera sia per intero italiana, quindi chiediamo che gli investimenti siano dedicati a questi prodotti e su alcuni caratteri. Il primo è la logistica: serve una piattaforma che permetta di arrivare ai mercati più lontani, dove è più difficile arrivare. Serve poi una riflessione sul sistema fieristico, che va razionalizzato per puntare ad un unico appuntamento su cui investire. C'è poi la necessità di un maggiore coordinamento sugli aspetti tecnici. Un ultimo aspetto è il controllo della corretta applicazione degli accordi di libero scambio, che vanno monitorati per proteggere le IG e la non proliferazione delle barriere tariffarie".

Così Gianluca Pierangelini, del settore lattiero-caseraio di Fedagripesca.