Made in Italy, Comagri Camera. Federvini: puntare su semplificazione e supporto a internazionalizzazione

“Il comparto vino rappresenta 12,2 mld di fatturato, di cui oltre il 50% viene dall’export. Gli spiriti valgono 4 mld e gli aceti 1 mld, tra questi ricordo in particolare il Balsamico di Modena che in questo momento vive un momento particolare con delle questioni aperte per la sua difesa. Sono dei comparti che rappresentano una bandiera del Made in Italy ed è la più ampia parte dell’export agroalimentare italiano, dunque un comparto da tutelare e da sviluppare sempre di più. Nei distillati e nei liquori manca però una tutela e una protezione, molti sono i casi di italian sounding.”

Così Federvini nel corso delle audizioni in Commissione Attività produttive, in merito all'indagine conoscitiva sul made in Italy e la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa italiana.

“Il nostro settore ha problemi di accesso al mercato, serve semplificazione burocratica. Sono delle barriere nascoste che i paesi pongono all’ingresso dei mercati, ringrazio la diplomazia italiana che in molti casi ci supporta ma occorre fare di più. Fondamentali per crescere sono gli accordi di libero scambio tra paesi e l’Italia in questo sta facendo dei grandi passi in avanti. Si sta lavorando in Australia, un mercato che cresce tantissimo e di grande interesse. Essenziale negli accordi di libero scambio è la protezione e riconoscimento delle Ig, così da difendere le nostre produzioni. C’è poi il sostegno alla internazionalizzazione e che occorre aumentare, l’Ice deve proseguire nel suo lavoro di sostegno, specie su Fiere e export. C’è poi la semplificazione amministrativa da sviluppare, servono aiuti per alleggerire il lavoro quotidiano. Vitale per noi è il turismo che diventa in qualche modo la prima fonte di esportazione grazie ai turisti che si innamorano dei nostri territori e prodotti.”