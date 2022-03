Made in Italy, Comagri Camera. Il punto su export e import illustrato da Manlio Di Stefano (Maeci) alla luce della pandemia e del conflitto russo-ucraino

Si è svolta quest’oggi in Comagri Camera l'audizione in merito al rilancio del made in Italy, con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari.

Di seguito le dichiarazioni del sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

“Dopo la crisi economica globale del 2020, il 2021 ha rappresentato un anno di ripresa economica a livello mondiale e per l’Italia ciò si è concretizzato in una crescita del pil e dell’occupazione, cui ha contribuito in maniera significativa l’export. Come certificato dall’istat le esportazioni italiane nel 2021 hanno raggiunto i 516 mld euro, in aumento del +18% sul 2020 e più 40 mld sul 2019 (+7,5%) quando vi fu un vero e proprio boom nelle esportazioni. Dunque una performance eccezionale che ci pone al secondo posto per volume di export tra i paesi Ue.

Il settore agroalimentare ha fatto registrare nel 2021 una crescita importante, con particolare riferimento allo scambio con l’estero. È bene poi evidenziare come il settore abbia resistito alle conseguenza della pandemia anche nel 2020, nonostante la forte contrazione, confermandosi uno dei pilastri della nostra economia. Uno dei pochi comparti che ha infatti fatto registrare un aumento dell’export rispetto al 2019. Nel 2020, specificatamente al settore alimentare, l’Italia ha esportato prodotti per un valore di 45,3 mld euro, in aumento rispetto ai 44 mld dell’anno precedente.

Nel 2021 il settore ha replicato le ottime performance esportando beni per un valore di oltre 50 mld euro, un aumento del 10,8% rispetto al 2020 e del 13,8% sul 2019.

L’Europa, anche nel 2021, si è confermata primo mercato di destinazione dei nostri prodotti avendo assorbito il 72,6% del nostro export di settore. Seguito da America settentrionale (13,3%) e Asia (9%).

Ad una positiva dinamica dell’export si è accompagnata una dinamica altrettanto positiva delle nostre importazioni. Nel 2021 abbiamo importato prodotti per un valore di quasi 47 mld euro, testimonianza della vitalità del nostro tessuto economico che ha saputo far fronte alla peggior crisi economica dell’età repubblicana.

La Farnesina ha lavorato negli ultimi anni per rafforzare e promuovere la visibilità e la diffusione delle eccellenze agroalimentari del nostro paese. Non solo una operazione commerciale ma anche culturale. Tale attività è inquadrabile nella più ampia strategia che è il Patto per l’export, che ridisegna le finalità di sostegno pubblico all’export e ne rivisita la dotazione finanziaria, proiettandoci verso un quadro strutturato dal sostegno pubblico all’internazionalizzazione.

Ben 5,7 mld euro sono le risorse direttamente impiegate dalla Farnesina. Un risultato frutto anche della riforma che da inizio 2020 accentra nel nostro ministero tutte le deleghe in maniera di internazionalizzazione. Transizione digitale, rafforzamento del capitale umano e crescita tecnologica sono le colonne di questa azione. Ma in una fase in cui il digitale è sempre più strategico il nostro paese soffre un ritardo strutturale, siamo la ventesima nazione in Ue per dotazione e gestione di capitale digitale. Il rilancio sui mercati internazionali richiede un riesame del rapporto tra vocazione imprenditoriale, capacità digitale e visione strategica.

L’attenzione è rivolta soprattutto alle micro, piccole e medie imprese che sono gli anelli più vulnerabili della nostra catena del valore. Parliamo di 5,3 mln di aziende, il 92% della nostra imprenditoria, che impiega l’82% della forza lavoro italiana. Il loro sviluppo è frenato spesso proprio dalla loro dimensione ridotta, raggio d’azione locale, difficoltà ad attirare investimenti e gap tecnologico.

Per questo offriamo un ventaglio di nuovi strumenti digitali come il portale export.gov.it, un portale interattivo che intende essere l’interfaccia d’accesso unitario agli strumenti e incentivi per l’export. C’è poi il temporary export manager che consente alle imprese di ricevere un contributo per consulenze manageriali prestate da professionisti in export e digitalizzazione. Ricordo anche il bonus export digitale, un contributo per le micro imprese che investono in tecnologie informatiche per il quale è pronto un bando da 30 mln euro di prossimo avvio.

Inoltre riguardo alle fiere, all’interno del patto per l’export, abbiamo intrapreso diverse misure grazie allo stanziamento di importanti risorse per supportare il settore. Un ambito di importanza strategica per il nostro tessuto economico e per il comparto agroalimentare. A tale riguardo abbiamo assicurato il rimborso forfettario delle spese per la mancata partecipazione a eventi organizzati da Ice agenzia a partire da febbraio 2020 e abbiamo effettuato stanziamenti promozionali per le fiere grazie alla locazione di 57 mln euro a favore del rilancio del settore fieristico.

Altro capitolo importante sono gli strumenti di finanza agevolata gestiti dal ministero degli Esteri, nello specifico il sostegno del fondo 394/81 a favore delle imprese italiane esportatrici è cresciuto esponenzialmente nell’ultimo biennio. Tra il 2020/2021 sono stati concessi crediti agevolati e contributi a fondo perduto per oltre 5 mld euro.

In questo ambito le iniziative applicate nel 20/21 al settore agroalimentare sono state oltre 1.800 per un importo totale di circa 540 mln euro.

Per le attività di promozione del settore agroalimentare poste in essere da Agenzia Ice nel 20/21 sono stati spesi circa 58 mln euro, mentre per l’anno in corso è di 26 mln euro il finanziamento per le medesime attività.

Grazie a queste risorse sono in programma numerose iniziative a supporto del settore nei principali paesi di destinazione del nostro export come Francia, Germania, Gb e Usa, che si sommano a quelli in programma nei mercati dall’alto potenziale come paesi del Golfo, Asia e sud-est asiatico.

Lo scenario che si sta delineando con la guerra russo ucraina non fa che esacerbare le difficoltà già manifestatesi alla fine dello scorso anno, quando sono emerse le prime strozzature nel sistema della logistica e dell’approvvigionamento di materie prime, con particolare riguardo all’aumento del costo dell’energia.

Per far fronte a queste difficoltà la Farnesina ha avviato una riflessione col ministero economia e finanze e col ministero sviluppo economico per potenziare il sostegno alle filiere più esposte alle tensioni con la Russia.

Abbiamo istituito una unita di crisi sulle conseguenze del conflitto sull’export italiano col compito di monitorare la situazione degli interessi economici italiani e individuare strumenti utili alle imprese, oltre a sostenere con iniziative promozionali straordinarie la ricerca di mercati alternativi.

Abbiamo riattivato anche i tavoli settoriali di ascolto delle rappresentanze economiche.

L’esportazione italiana di prodotti agroalimentari verso la Russia ha raggiunto nel 2021 il valore di 669 mln euro, in aumento del 17% rispetto al 2020. Le criticità maggiori si registrano sul versante degli approvvigionamenti, specialmente per grano tenero, mais, olio di girasole e fertilizzanti.

Russia e Ucraina garantiscono la maggioranza relativa del fabbisogno mondiale di grano. Il mais proviene per il 15% dai paesi coinvolti dal conflitto, mentre l’import di olio di girasole dall’Ucraina rappresenta addirittura il 42% dell’import totale di questo prodotto.”