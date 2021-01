Made in Italy. De Carlo: Mr Monsanto a guida agricoltura Usa

"La notizia che giunge dagli Stati Uniti in merito alla scelta di Joe Biden di affidare l'agricoltura americana a Tom Vilsack ci preoccupa molto. Tom Vilsak e' conosciuto alle cronache come "Mister Monsanto" per aver approvato il piu' grande numero di OGM, per lo piu' sviluppati proprio dalla multinazionale Monsanto tra il 2009 e il 2017 anni in cui ha guidato l'USDA - il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America - grazie alla fiducia accordatagli dall'allora presidente Obama. Inevitabilmente la mente torna alle recenti dichiarazioni di Conte: "Guardiamo con grande speranza alla presidenza Biden. […] L'agenda della nuova amministrazione americana e' la nostra agenda". Tutto cio' ci inquieta molto, non e' possibile immaginare il mercato agricolo italiano, che rispetta degli standard qualitativi altissimi, in competizione con i prodotti di importazione tutt'altro che naturali. In Italia stiamo puntando moltissimo sul biologico, sul naturale, sul km Zero, sulla qualita' prima di tutto, per la tutela della salute dei consumatori e nel rispetto dell'autenticita' dei prodotti. Fratelli d'Italia non permettera' che l'agricoltura italiana sia svilita dalle 'agende' d'Oltreoceano e vigileremo attentamente affinche' non ci sia alcun tipo di apertura a prodotti che non rispettino gli standard nazionali". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura e Eccellenze Italiane di FdI.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK