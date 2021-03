Made in Italy in Cina, Centinaio (Mipaaf): Salvare presenza Consorzi tutela in eventi fieristici

“Il mercato cinese costituisce per il nostro agroalimentare una grande possibilità di crescita, soprattutto per le eccellenze del Made in Italy rappresentate dai Consorzi di tutela. Il nostro auspicio è che la diserzione agli eventi fieristici previsti nel paese a settembre da parte degli stessi Consorzi, e annunciata oggi dal presidente di Origin Cesare Baldrighi, si possa evitare. E che il problema possa essere presto affrontato e risolto”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. “La richiesta delle autorità cinesi ai Consorzi (classificati come organizzazioni no-profit) di dotarsi di un rappresentante legale per poter fare promozione rischia non solo di aumentare la burocrazia, ma anche le imitazioni di prodotti italiani in Cina. Sarebbe un ulteriore duro colpo per il settore, già provato dai danni della pandemia. A farne le spese – sottolinea Centinaio - sono state le attività promozionali come fiere ed esposizioni, essenziali per la crescita e la tutela delle Indicazioni Geografiche. Ci auguriamo che la questione venga affrontata quanto prima”.

