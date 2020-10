Magorno: far conoscere esperienza di Antonella Lombardo

“Ho fatto visita all’azienda agricola di Antonella Lombardo che è stata appena insignita del titolo Viticoltrice dell’Anno, prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso. Esperienze come quelle di Antonella Lombardo sono la prova che la Calabria ha le energie per creare modelli in grado di affermarsi a livello nazionale. Bisogna sostenere esempi virtuosi come questo con azioni concrete a livello fiscale; le attività come quelle di Antonella Lombardo andrebbero detassate. Solo così è possibile incentivare gli investimenti e, dunque, realizzare una concreta ripresa economica del Mezzogiorno. Mi attiverò per far conoscere questa realtà alla Ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova e al Presidente della Commissione Agricoltura in Senato, Gianpaolo Vallardi”.

