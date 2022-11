“Mai” dire Alkermes: storia e segreti del “Liquore de’ Medici”

Il “Liquore de’ Medici”. Era conosciuto così in Francia - dove sembra sia stato portato da Maria de’ Medici e dal suo alchimista Ruggeri - il rosolio noto come Alchermes, diffuso poi ad opera dei frati di Santa Maria Novella. La sua ricetta originale - per la prima volta trascritta dal direttore dell’Officina di Santa Maria Novella dal 1743 al 1788 fra’ Cosimo Bucelli nel volume “Il libro dei segreti” - vede tra gli ingredienti la cocciniglia.

È questo colorante - ricavato dall’esoscheletro di un insetto che prolifera sui cactus sudamericani e che in spagnolo viene chiamato “alquermes” (dall’arabo al-qirmiz “scarlatto”) - a conferire la caratteristica tonalità rosso cremisi al liquore. In Toscana, attualmente, sono solamente due i produttori: dal 1999, l’Opificio Nunquam di Tavola si divide il mercato con l’Officina di Santa Maria Novella.

In occasione dell’edizione 2022 del BuyFood Toscana - l’evento dedicato ai prodotti agroalimentari di eccellenza della Toscana (DOP, IGP, Biologici, Prodotto di Montagna, AgriQualità e Prodotti Agroalimentari Tradizionali – PAT) organizzato da Promo Firenze e Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica nell’ambito del progetto Vetrina Toscana -, una visita al piccolo laboratorio artigianale di Cristina e Fabio Goti, ci ha permesso di conoscere tutti i segreti dell’Alkermes (il loro è con la K) e di altri liquori della tradizione toscana.

Con una produzione annua di solamente mille bottiglie, l’alchimista Fabio può concedersi il ‘lusso’ di realizzare il rosolio rispettando fedelmente la ricetta tradizionale e curando personalmente tutte le fasi delle lavorazioni. Si comincia dalla selezione e l’acquisto di erbe e spezie di assoluta qualità, per continuare con la macerazione delle stesse in un apposito contenitore d’acciaio (maceratore) insieme ad alcool neutro.

Durante questo periodo l’alcool viene giornalmente rimontato in maniera manuale, affinché le erbe e le spezie che tendono a venire in superficie entrino in contatto con la maggior parte possibile del liquido messo insieme per la macerazione. Dopo la separazione dell’alcool aromatizzato dalle spezie ed erbe macerate, il tutto viene messo a maturare in ambiente idoneo con l’aggiunta di una giusta dose di zucchero. Ancora alcuni giorni e si passa alla filtrazione finale - fino a 12 passaggi in imbuti -, che deve essere assolutamente lenta per non traumatizzare il prodotto.

Per ottenere un Alkermes perfetto, Fabio Goti impiega 1 grammo di cocciniglia al litro, rinunciando ovviamente a qualsiasi possibile colorante sintetico. Un filo rosso, nemmeno tanto sottile, lega la sua produzione artigianale ad altre eccellenze toscane: l’Archemes è infatti da disciplinare ingrediente fondamentale della “Mortadella di Prato” - presidio Slow Food dal 2000 e marchio IGP dal 2016 - e della ‘bagna’ di dolci tipici come le “Pesche di Prato” e lo “Zuccotto fiorentino”.

La diffusione della cocciniglia nel territorio pratese rappresenta uno straordinario esempio di circolarità. Già dal 700 i beccai (macellai) impiegavano l’alchermes per coprire il sapore forte di alcune preparazioni realizzate con la carne di scarto e garantirne una migliore conservazione; ancora prima, i tintori - parte della corporazione della lana - la utilizzavano per ottenere il colore rosso.

Anche Fabio Goti - con la sorella Cristina - prima di aprire nel 1999 l’Opificio Nunquam era impiegato nel settore tessile.