Maltempo, Coldiretti: devastati ulivi, vigne, stalle e ortaggi

La bomba d’acqua che in Piemonte si è abbattuta su Saluzzo ha causato danni ad una cinquantina di allevamenti e aziende agricole con un temporale di furia inaudita che – spiega la Coldiretti - ha scaricato in un’ora ben 190 millimetri di pioggia inondando strade, allagando case, capannoni e stalle, dove l’acqua ha sfiorato un metro di altezza con animali a mollo, fieno, paglia e macchinari sommersi, impianti elettrici in tilt. Una furia del maltempo che – continua la Coldiretti - ha attraversato l’Italia e raggiunto anche la Puglia dove in provincia di Taranto con epicentro a Castellaneta, a Bari sulla Murgia e in provincia di Foggia a Torremaggiore, chicchi di grandine grandi come albicocche cadute sui raccolti di olive e ortaggi e sui grappoli in vendemmia fra i vigneti. In questa fase stagionale la grandine è la più temuta dagli agricoltori per i danni irreversibili che provoca ai raccolti e che in una manciata di minuti è in grado di distruggere il lavoro di un anno.

