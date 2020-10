Maltempo e alluvione, Bergesio – Gastaldi (Lega): Presidente Conte prenda esempio dalla Francia

"Il Presidente del Consiglio Conte prenda a modello la Francia che dimostra con i fatti come si affronta un problema reale. La Val Roja, nel versante francese, ha già ricevuto uno stanziamento di 100 milioni di euro da parte del governo transalpino, e altri sono in arrivo - mentre in Italia stiamo ancora aspettando che venga proclamato lo stato d'emergenza per le regioni colpite dal maltempo che ha causato danni per oltre 1 mld di euro. Non solo. Il presidente Macron ieri ha visitato i luoghi del disastro portando il suo sostegno alle popolazioni colpite. In Italia, premier e governo non pervenuti: il Nord Ovest del Paese (Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) è stato completamente abbandonato. Una vergogna che abbiano trovato il tempo di cancellare i decreti sicurezza ma non hanno ancora stanziato un euro per i territori coinvolti dalle piogge abbondanti dei giorni scorsi".

