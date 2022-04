Manca (M5S): Decreto peste suina risposta positiva con auspicio nuove risorse

L’approvazione definitiva delle misure per arrestare la diffusione delle peste suina rappresenta una risposta rapida e importante a una emergenza che, nei territori colpiti, aggrava quella ‘tempesta perfetta’ scatenatasi sull’agricoltura italiana tra rincari energetici e delle materie prime a causa della ripresa economica post-pandemica e del conflitto in Ucraina. Ringraziamo il Governo per aver accolto la nostra richiesta della nomina di un commissario che possa fare sintesi tra i diversi enti coinvolti e possa superare le difficoltà amministrative perché i cinghiali non conoscono né confini né burocrazia”. Lo dichiara il deputato Alberto Manca, esponente M5S in commissione Agricoltura intervenuto oggi in dichiarazione di voto in Aula a Montecitorio durante l’approvazione della conversione in legge del decreto 9/2022 con misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA, la peste suina africana.

“A rischio è il nostro patrimonio suinicolo e parti importanti di una filiera vanto del made in Italy agroalimentare - aggiunge -. Per questo avremmo preferito fondi aggiuntivi per dotare il commissario di risorse economiche, oltre i 50 milioni di euro sinora stanziati per la realizzazione degli interventi strutturali di biosicurezza e per i ristori alle imprese che subiscono perdite economiche legate al blocco delle esportazioni”.

“La nostra attenzione verso il comparto suinicolo nazionale si manterrà alta - prosegue - e cercheremo, come già fatto in altri provvedimenti, di trovare altri finanziamenti adeguati a supportare le imprese suinicole e della trasformazione alla luce delle difficoltà del momento e delle limitazioni all’export che stanno comportando un duro colpo alla nostra economia agroalimentare”.