MANGIA SANO, MANGIA ITALIANO, PROPOSTA PRONTA PER PARLAMENTO UE

“Mangia sano, mangia Italiano” è la proposta che la Commissione per la Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare presieduta dall’On. Fulvio Martusciello inoltrerà nei prossimi giorni al Parlamento Europeo con l'obiettivo di sollecitare l’attenzione degli organismi europei su un tema poco valorizzato in questi giorni di emergenza, ma di notevole importanza: quanto gli elementi nutrizionali presenti nella dieta mediterranea siano in grado di mantenere il giusto equilibrio metabolico giocando un ruolo fondamentale anche nel rafforzare le difese immunitarie. Nello stesso tempo, in un’ottica di lungo periodo, l’iniziativa della Commissione, lancia un alert sul rischio che l'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese venga strumentalizzata per danneggiare immagine e penetrazione sui mercati internazionali del prodotto alimentare italiano che, come è noto, è tra i più qualitativi e controllati al mondo. L'impegno della Commissione istituita presso il Parlamento Europeo a salvaguardia di salute pubblica e sicurezza alimentare si traduce così anche in un messaggio a baluardo di interessi economici preponderanti per il nostro Paese, dove la filiera agroalimentare estesa rappresenta il 25% del PIL con 538 miliardi di euro di valore. I vantaggi della dieta mediterranea sono ben noti e comprovati dalla comunità scientifica: ad essa si deve in gran parte la maggiore longevità degli Italiani perché sa garantire, grazie alle difese immunitarie che stimola, la giusta risposta individuale alle patologie che inevitabilmente durante il corso della vita si incontrano. Nei prossimi giorni la Commissione presenterà in sede Comunitaria gli studi e le considerazioni a supporto dell'invito a difendere la propria salute “mangiando sano, mangiando Italiano”. Invito di fondamentale importanza in momenti come questo. "Dopo l’isolamento per la diffusione del Covid-19 imposta per decreto, sarà ancora più importante imporci un corretto stile alimentare per non farci trovare impreparati e quindi vulnerabili con le nostre difese immunitarie, unico presidio per combattere in salute il virus". Lo dichiara l’Advisor alla Commissione il dott. Armando de Nigris che come medico è particolarmente sensibile a queste tematiche nell’interesse della salute pubblica e dei suoi presidi per garantirla.

