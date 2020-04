MANODOPERA NEI CAMPI, BELLANOVA INCONTRA AMBASCIATORE ROMANIA: SCONGIURARE EMERGENZA ALIMENTARE, FACILITARE INCONTRO DOMANDA-OFFERTA

"Questo pomeriggio ho incontrato al ministero l'ambasciatore di Romania George Bologan per discutere insieme a lui possibili soluzioni per la carenza di manodopera nelle nostre campagne", scrive sui social Bellanova. "Infatti dalla Romania arriva un terzo della manodopera agricola stagionale in Italia e quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria, tanti di quei lavoratori che da anni tornano in italia per la raccolta non verranno. Un problema da scongiurare se non vogliamo trovarci ad affrontare anche un'emergenza alimentare".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK