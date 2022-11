Manovra, Bat Italia: norma su accisa tabacchi insostenibile nel metodo e nel merito

La bozza di manovra finanziaria in materia di accisa sui tabacchi e' "anticoncorrenziale e quindi insostenibile e non condivisibile, nel metodo e nel merito". E' quanto sostiene Bat Italia in una nota.

Nel metodo, sostiene l'azienda "non e' condivisibile il ricorso ad una manovra finanziaria quale strumento per riforme fiscali strutturali in un settore complesso come quello del tabacco e succedanei, in assenza di una delega fiscale al Governo che consenta, in base ai principi di better regulation, la trasparente audizione di tutti gli attori della filiera per valutarne in modo trasparente la neutralita' concorrenziale e la sostenibilita'.

Nel merito, non e' condivisibile l'intento di ridurre l'incremento di incidenza fiscale sul segmento del tabacco riscaldato previsto dalla norma vigente, che produrra', a volumi costanti, un maggior gettito erariale di oltre 100 milioni di euro nel solo 2023, senza necessita' di alcun ulteriore intervento normativo passando dall'attuale 35% al 40% dell'incidenza fiscale sulle sigarette a decorrere dal 1 gennaio 2023.

Secondo Bat inoltre, il regime fiscale attualmente vigente "consente senza necessita' di alcuna riforma di incrementare l'incidenza di base e l'onere fiscale minimo, rispettivamente dello 0,5% e del 2%, cosi' da determinare su tutti i segmenti di prezzo del mercato un incremento di 13 centesimi/pacchetto. Una soluzione che produrrebbe, a volumi costanti, un maggior gettito dalle sigarette tradizionali per il solo 2023 di circa 80 milioni di euro che si andrebbero a sommare agli oltre 100 milioni di maggior gettito da tabacco riscaldato, generando un gettito incrementale complessivo di almeno 180 milioni nel solo 2023".