Manovra, ecco gli emendamenti riformulati. Aumentano risorse destinate al Mipaaf e al Sin. Il fascicolo

Pronto il fascicolo degli emendamenti alla Legge di Bilancio per domani al Senato.

Molte le questioni agricole:

Dieci milioni di euro a Ismea per le Garanzie a titolo gratuito, incrementato di due milioni di euro il rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, oltre 18 milioni di euro erogati dal Fondo di rotazione in favore del Piano di azione e coesione della regione Umbria. E poi: parere favorevole del Mipaaf con la riformulazione dell'emendamento per promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare con 27,5 milioni a decorrere dal 2021 e ulteriori 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

E ancora: limite massimo di tre milioni di euro per l'anno 2022 come credito di imposta per le spese documentate relative all'istallazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentari da fonti rinnovabili.

Un milione di euro per misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi verificatisi a Mantova l'8 agosto 2021.

Un milione di euro per il Fondo Buone Pratiche per il 2022: il Mipaaf istituisce il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione.

Potenziamento dei controlli ambientali ma anche misure per incentivare l'istallazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia attraverso un contributo, sotto credito di imposta, pari al 70 per cento degli imposti rimasti a carico del contribuente.

Un contributo di 150mila euro per il 2022 e il 2023 per l'adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche.

Contributo per la promozione dei territori locali. Con la riformulazione 162.0.9 si procede al recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese attraverso un contributo di un milione di euro per il 2022 a favore dei produttori di vino Dop e Igp e dei produttori di vino biologico che investono in innovazione.

Poi interventi per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in Puglia, Campania e Basilicata.

Parere favorevole del Mipaaf per il Fondo di due milioni di euro per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agroalimentari ed agro silvo pastorali Unesco da prevedere nello stato di previsione di spesa del Mipaaf.

Poi interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori che incrementano le risorse di 12,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Poi, per le misure di rafforzamento di SIN spa vengono incrementate di 2,5 milioni per l'anno 2022 e di 5 milioni a decorrere dall'anno 2023.

Poi l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche vengono stanziati 5 milioni di euro per il 2022, 5 mln per il 2023 e 5 mln per il 2024.

E ancora: il fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e di altri 20 milioni di euro per il 2024.

Infine il finanziamento a favore dell'organismo per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'arma dei Carabinieri.

Vengono considerate inoltre - con la riformulazione 212 delle tabelle 13.1.5 di Faraone e Conzatti - le risorse per lo stato di previsione di spesa del Mipaaf per la missione 1: agricoltura, politiche agroalimentari e pesca. Per il programma 1.3: politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione. Per il 2022 tre milioni più ulteriori tre milioni di euro. Per il 2023 quattro più quattro.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la riformulazioni degli emendamenti della legge di Bilancio:

Riformulazioni 20 dicembre_mattina