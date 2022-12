Manovra, ecco i testi su cui si è lavorato stanotte e i subemendamenti. Riorganizzazione Masaf ed eventuale accorpamento o soppressione enti vigilati con revoca incarichi

Lavori finiti all’una di questa notte sulla Manovra di bilancio per presentare, alle 8 del mattino, il quarto emendamento del Governo.

Alle 10 - da quanto apprende AGRICOLAE - è prevista una seduta senza votazioni per le inammissibilità dei 4 emendamenti del Governo. Mentre il termine dei sub-emendamenti è fissato alle 17.00 di oggi (ufficioso).

Sempre da quanto si apprende alle 17.00 dovrebbero anche riprendere i lavori (seduta non ancora convocata) per poi andare avanti finché non si finisce, fino a tarda serata.

Nel caso in cui i lavori stasera dovessero ancora andare a rilento per ostruzionismo, si andrà in Aula senza mandato.

Presente all'articolo 78 anche l'emendamento da parte del governo per la semplificazione e la razionalizzazione del ministero per le Politiche agricole e della Sovranità alimentare che prevede, "la ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati con la revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso con eliminazione di ogni forma di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti, potendo procedere anche alla diversa composizione o alla trasformazione di finalità e funzioni, alla preposizione di organismi di nuova istituzione con apposita missione, all'accorpamento ovvero alla soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore proseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie, e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti"...

