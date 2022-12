Manovra, ecco tutti gli emendamenti presentati in 1490 pagine. Il fascicolo integrale. Tabacco, corpo forestale, zootecnia e consumo suolo

Manovra a tempo di record. Obiettivo: chiudere i lavori alla Camera non oltre il 20 dicembre e passare per il via del Senato prima di Natale. Pronto il fascicolo integrale completo di tutti gli emendamenti presentati la cui scadenza per la presentazione era prevista ieri alle 16.

Tra le misure 'agricole' più rilevanti figurano l'istituzione del Fondo di contrasto del consumo del suolo, l'istituzione del Fondo per il rilancio della zootecnia italiana e il ritorno del Corpo Forestale dello Stato. e i Carabinieri della Biodiversità.

Tra questi anche gli attesi emendamenti per rimodulare le accise sul tabacco all'articolo 29 che tanto avevano fatto discutere all'interno della maggioranza di governo. Presentati da Flavio Tosi per Forza Italia in quota maggioranza e da Alfonso, Pd e Faraone Italia Viva, dell'opposizione.

Il ministero delle Politiche agricole, della Sovranità alimentare e delle foreste avrà così nuovamente in pancia il quarto corpo di polizia dello Stato.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il fascicolo con tutti gli emendamenti di quasi 1500 pagine che saranno fascicolati e resi pubblici nella giornata di domenica destinati ad essere discussi a Montecitorio e dai quali emergeranno gli ammissibili, i ricorsi e infine i segnalati.

FASCICOLO EMENDAMENTI LEGGE DI BILANCIO 2023

Era stato già scritto: