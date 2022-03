MarcabyBolognaFiere, De Molli: la marca del distributore destinata a crescere ancora sul mercato italiano – VIDEOINTERVISTA

"Questo è il quinto anno di fila che The European House Ambrosetti organizza questa importante anticipazione di ricerca strategica scenariale per ADM, Federdistribuzione e Marca che andrà in onda a Bologna dal 10 aprile. Come primo Think Tank del paese monitoriamo l'andamento dell'industria come consulenti strategici di molti settori e in particolare dell'agrifood. Quello che emerge è una marca del distributore che sta consolidando la propria quota di mercato attorno al 20% e che però viene da un decennio di grande crescita: il fatturato della marca del distributore si è triplicato. In termini di quota di mercato è cresciuta del 9%, mentre la marca leader è scesa dal 30 al 20% di oggi, si sta molto schiacciando la competizione. In questo scenario si notano alcuni passaggi chiavi: il primo è che la marca del distributore ha strappato verso l'alto nei gravi momenti di crisi: nel 2008-2008 con la crisi economica e nel cuore della pandemia, entrambi con un balzo di 1 miliardo, questo significa che quando c'è tensione sulla stabilità dei redditi viene privilegiata la marca della distribuzione. L'ultima considerazione è che la marca del distributore crescerà ulteriormente, se ci confrontiamo con il mercato europeo: la media degli altri paesi è tra il 30 e il 35%, lasciando intendere un potenziale di espansione". Così ad Agricolae Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House Ambrosetti, in occasione della conferenza stampa organizzata a Milano dalla Associazione Distribuzione Moderna (ADM) e da Bologna Fiere per presentare la 18° edizione della fiera MarcabyBolognaFiere (a Bologna dal 12 al 13 aprile 2022).