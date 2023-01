Masaf, Giuseppe Blasi, Felice Assenza e Stefano Scalera i tre capi dipartimento

Giuseppe Blasi, Felice Assenza e Stefano Scalera - come anticipato da AGRICOLAE - i tre capi dipartimento del Masaf.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il conferimento della carica di Segretario generale del Ministero all'Ambasciatore Riccardo Guariglia;

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al cons. Calogero Mauceri, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e il suo collocamento in posizione di comando presso lo stesso Ministero;

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) all'ingegner Roberto Carpaneto;

su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, il conferimento dell'incarico di Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione all'ing. Ettore Sala;

su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la promozione al grado di generale di squadra aerea del generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica in servizio permanente Achille Cazzaniga, la promozione al grado di ammiraglio di squadra dell'ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare in servizio permanente Andrea Gueglio e il conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo all'ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente Pietro Covino;

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il conferimento dell'incarico di Direttore generale del tesoro al dott. Riccardo Barbieri Hermitte, il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero al cons. Ilaria Antonini, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri e il suo collocamento in posizione di comando presso lo stesso Ministero e il rinnovo dell'incarico di Ragioniere generale dello Stato al dott. Biagio Mazzotta, dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e finanze;

su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, il conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Benedetto Mineo;

su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il conferimento dell'incarico di Capo dipartimento politiche competitive, qualità agroalimentare, pesca e ippica al dott. Stefano Scalera dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze;

su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) all'ingegnere Laura D'Aprile;

su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, il conferimento dell'incarico di Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione alla dott.ssa Carmela Palumbo, dirigente di prima fascia del Ministero, e il rinnovo dell'incarico di Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali al dott. Jacopo Greco, dirigente di prima fascia del Ministero.

Infine, il Consiglio dei ministri, visto il parere di promovibilità espresso dalla prima Sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, è stato sentito dal Presidente Giorgia Meloni in ordine alla promozione a Presidente di Sezione della Corte del Consigliere Antonello Colosimo.

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE

Regolamento recante "modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che modifica il DPCM 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il testo interviene modificando l'assetto organizzativo del Ministero in modo da potenziarne le strutture e ridefinire le competenze delle direzioni generali.



NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, acquisito il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, ha deliberato la nomina del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato Luigi Maruotti a Presidente del Consiglio di Stato.